The Walking Dead, il wrestler Velveteen Dream omaggia Negan sul ring

Non è raro che i wrestler della WWE rendano omaggio a supereroi o personaggi dei fumetti salendo sul ring vestiti come loro. Il loro immaginario è influenzato anche dalle serie tv e così, dopo aver visto Johnny Gargano vestito da Mandaloriano, ecco Velveteen Dream con un costume che cita The Walking Dead.

La scorsa notte, a TakeOver: In Your House, Velveteen Dream ha affrontato il campione NXT Adam Cole vestendosi come Negan, il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan. Stessa giacca di pelle nera, stesso foulard rosso al collo, stessa mazza da baseball e stesso inquietante sorriso.

L'immagine si può vedere nel tweet in calce alla news. L'omaggio a un personaggio così violento e spietato non è però servito a Velveteen Dream (all'anagrafe Patrick Clark Jr) a evitare la sconfitta: Adam Cole lo ha infatti messo al tappeto con la sua celebre mossa nota come Panama Sunrise.

Come prevedeva la clausola del match, Velveteen Dream non avrà un'altra opportunità di sfidare il campione, e sembra possa passare a Raw o a SmackDown.

Tornando a The Walking Dead, si attende con ansia il finale della stagione 10, posticipato a data da destinarsi (entro il 2020, o almeno è questa l'intenzione) a causa della pandemia di coronavirus e della quarantena che ha imposto lo stop alla produzione. Secondo Greg Nicotero il finale sarà sbalorditivo, e varrà comunque la pena di aspettare.

Anche The Walking Dead, intanto, si è schierata col movimento Black Lives Matter.