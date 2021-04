The Wallking Dead, Jeffrey Dean Morgan: 'Scioccante sapere che la serie sta per finire'

Anche se per Robert Kirkman la fine del franchise è ancora lontana, la prossima stagione di The Walking Dead, la numero 11, concluderà la serie principale. AMC lo ha confermato fin dallo scorso anno, ma Jeffrey Dean Morgan ha rivelato che la notizia che lo show sarebbe terminato è stata uno shock per lui e per i suoi colleghi.

In una recente intervista con Collider l'attore, che nella serie interpreta Negan, ha spiegato che nessuno si aspettava una notizia del genere. "Quando ce l'hanno detto, nel bel mezzo della pandemia, è stata una sorpresa completa, non solo per me e per il resto degli attori, ma per tutti coloro che erano coinvolti nello show a cominciare dalla produzione. Gli stessi Scott Gimple e Angela Kang non ne avevano idea."

L'ultimo teaser della stagione 11 di The Walking Dead ci dice che le riprese e i lavori per la stagione finale procedono, mentre la notizia che la serie si sarebbe chiusa, ha continuato Jeffrey Dean Morgan, "è venuta fuori dal nulla. Penso che la stagione 11, la direzione in cui sarebbe andata, era stata già progettata, e all'improvviso è diventata: Bisogna anche chiudere la storia, in qualche modo. Ha colto tutti di sorpresa."

Per l'interprete di Negan, comunque, al di là dello shock c'è la consapevolezza che anche l'ultima stagione di The Walking Dead sarà all'altezza. "Sembra ancora più grande delle stagioni precedenti. Ho visto solo le prime quattro sceneggiature e sono fantastiche. Finora non ci sono riferimenti e non c'è la sensazione che la storia stia per finire. Si aprono tutti questi nuovi capitoli che sono davvero interessanti. Io non vedo l'ora."