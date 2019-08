The Watch, Adam Hugill si unisce all'adattamento di Discworld di Pratchett: sarà Carrot

Che la BBC fosse al lavoro su uno show basato su Discworld, la serie di libri di Terry Pratchett,non è una novità. Eppure, da tempo se ne erano perse le tracce. Ma ora è stato annunciato il nome del primo attore che entrerà a far parte di The Watch, questo il nome dato al progetto: si tratta di Adam Hugill, già visto in Pennyworth.

L’attore sarà uno dei protagonisti e interpreterà Carrot Ironfoundersson negli otto episodi previsti, ambientati nell’universo narrativo che in Italia è conosciuto anche come Mondo Disco.

The Watch è ispirato alla saga incentrata sulla City Watch ed è stato descritto come un “thriller punk rock”. Al centro della vicenda ci sarà un gruppo di poliziotti disadattati che lotteranno per salvare una città pericolante dalle scorrettezze presenti. Carrot è uno dei membri del corpo di polizia, è ingenuo e allo stesso tempo eroico. Da bambino era stato cresciuto come un nano, ma poi si scopre che in realtà è un umano, orfano fin dall’infanzia.

La serie è scritta da Simon Allen ed è co-prodotta da BBC Studios e Narrativia, una compagnia fondata dallo stesso Pratchett nel 2012. Non si tratta del primo adattamento di un’opera dell’autore. Quest’anno, infatti, è stato pubblicato Good Omens su Prime Video, che ricordiamo essere tratta dal libro scritto a quattro mani con Neil Gaiman.