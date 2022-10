The Watcher batte un altro record: superate le 248 milioni di ore di streaming!

Ryan Murphy continua a dominare il mondo di Netflix. A confermarlo sono i dati pubblicati riguardanti l'uscita di The Watcher, thriller al cardiopalma che ha velocemente detronizzato Jeffrey Dahmer, serie con Evan Peter. Insomma, Murphy si è autosuperato.

The Watcher si conferma essere la serie più vista per la seconda settimana di fila toccando la cifra record di 148 milioni di ore di streaming settimanali. Un risultato lodevole se si guarda la profonda crisi che Netflix sta subendo nell'ultimo periodo. A questa incredibile cifra si aggiungono le 125 milioni di ore della prima settimana superando abbondantemente la soglia dei 273 milioni. Al momento The Watcher è ai vertici delle classifiche di ben 65 paesi, raccogliendo particolare successo in Europa e in America.

The Watcher ha battuto le cifre record di Jeffrey Dahmer dando modo a Ryan Murphy di battere un ulteriore record: essere il primo regista/produttore a superare se stesso in piattaforma. Infatti, è lui la mente alle spalle di entrambi i progetti e di moltissimi lavori (American Horror Story, Hollywood, Glee) che nel corso degli anni hanno raccolto sempre più consensi.

Basata su una storia vera, resa nota da un articolo del 2018, The Watcher è riuscita a conquistare velocemente gli utenti Netflix relegando al secondo posto la storia sul temuto serial killer. Anche l'uscita del nuovo film di Murphy Mr. Harrigan’s Phone continua a macinare impressionati numeri.

Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di The Watcher. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!