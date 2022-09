The Watcher: nuovo inquietante horror di Ryan Murphy per Netflix, guardate il trailer!

Durante TUDUM, tra Tyler Rake 2 e la nuova anteprima di Glass Onion, Netflix ha svelato anche il primo trailer di The Watcher, nuova serie tv horror dal creatore di American Horror Story Ryan Murphy.

Da non confondere con The Witcher, popolare serie tv fantasy con Henry Cavill prodotta e distribuita sempre da Netflix, e neanche con il recente horror Watcher, col quale condivide non solo il titolo ma anche una premessa molto simile, The Watcher di Ryan Murphy è ispirato ad una storia realmente accaduta, quella della famigerata casa dell'Osservatore del New Jersey: quando la famiglia Brannock si trasferisce in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L'Osservatore" sono solo l'inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla.

Nel cast Naomi Watts, rivista recentemente nel remake di Prime Video di Goodnight Mommy, e il grande Bobby Cannavale, star del Marvel Cinematic Universe per il franchise di Ant-Man che sarà presto visto nell'attesissimo Blonde di Andrew Dominik, in uscita il 28 settembre.

The Watcher arriverà su Netflix dal 13 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.