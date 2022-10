The Watcher: dopo Jeffrey Dahmer da oggi su Netflix un altro horror da una storia vera

Mentre la serie tv di Jeffrey Dahmer è diventata la seconda più vista di sempre su Netflix, il mai pago Ryan Murphy torna oggi sulla piattaforma di streaming on demand con la sua nuova creatura, il thriller horror The Watcher.

Ancora una volta ispirato ad una storia realmente accaduta, quella della famigerata casa dell'Osservatore del New Jersey, The Watcher racconta la vicenda della famiglia Brannock, che si trasferisce in una zona residenziale e sopratutto in quella che doveva essere la casa dei sogni. La loro vita però si trasforma rapidamente in un inferno a causa di una serie di lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L'Osservatore", un individuo misterioso che sembra osservare ogni loro movimento. Ma questo è solo l'inizio, perché presto i sinistri segreti del quartiere verranno a galla...

Nel cast della serie ci sono Naomi Watts, rivista recentemente nel remake di Prime Video di Goodnight Mommy, e il grande Bobby Cannavale, star del Marvel Cinematic Universe per il franchise di Ant-Man e interprete di Joe DiMaggio nel controverso Blonde di Andrew Dominik, arrivato sulla piattaforma il 28 settembre.

Per altri contenuti vi invitiamo a scoprire Watcher di Chloe Okuno, un film uscito per Lucky Red e Universal Pictures a settembre e che, oltre al titolo, con la serie di Ryan Murphy condivide una premessa molto simile.