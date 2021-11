The Watcher, Jennifer Coolidge nel cast della miniserie di Ryan Murphy

Jennifer Coolidge reciterà al fianco di Bobby Cannavale e Naomi Watts nella miniserie Netflix, The Watcher, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Coolidge è soltanto l'ultima new entry nel cast del nuovo show del celebre autore di American Horror Story e American Crime Story, che ha già lavorato con Netflix per Ratched.

The Watcher racconterà la storia di una coppia sposata (Cannavale e Watts) il cui trasferimento nella casa dei loro sogni è minacciato da terrificanti lettere di uno stalker che si firma The Watcher.



La serie è ispirata alla famigerata casa 'Watcher', sita nel New Jersey. Una coppia acquistò la casa in stile revival coloniale olandese del 1905 nel 2014 per circa 1,4 milioni di dollari, e fu costretta ad abbandonare l'abitazione a causa delle agghiaccianti lettere ricevute da The Watcher, che affermava di aver 'sorvegliato' la casa per decenni. Naomi Watts e Bobby Cannavale saranno i protagonisti dello show.



Le riprese della serie sono attualmente in corso. Jennifer Coolidge tornerà nella seconda stagione della serie tv HBO, The White Lotus. L'attrice ha recitato anche al fianco di Anthony Mackie e David Harbour nel film Netflix, We Have a Ghost, nella rom-com con Jennifer Lopez e Josh Duhamel, Shotgun Wedding, e nel prossimo film festivo di Netflix, All the Way, in uscita ad inizio dicembre.

Nel corso della sua carriera Jennifer Coolidge ha recitato in film quali American Pie, A Cinderella Story, Zoolander, Una donna promettente e nella sit-com 2 Broke Girls.



