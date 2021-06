The Watcher, Naomi Watts e Bobby Cannavale protagonisti della serie Netflix di Ryan Murphy

Naomi Watts e Bobby Cannavale saranno i protagonisti di The Watcher, mini-serie targata Netflix co-creata da Ryan Murphy e del suo frequente collaboratore Ian Brennan (Glee) che racconterà un'inquietante storia vera.

I fatti risalgono al 2015 quando una persona che si faceva chiamare "The Watcher" (L’osservatore) costrinse una famiglia innocente a lasciare la loro casa sulla scia di un comportamento sempre più inquietante nei loro confronti, e non ci volle molto perché i grandi nomi di Hollywood si sfidassero per i diritti cinematografici della storia. Netflix aveva acquisito i diritti nel 2018 e in cantiere c’era un film, tuttavia, questi piani sono cambiati.



La serie è ispirata alla famigerata casa di “The Watcher” nel New Jersey. Una coppia ha acquistato l’abitazione nel 2014 per quasi $ 1,4 milioni. Sono stati costretti ad abbandonare la loro nuova casa a causa delle lettere agghiaccianti ricevute da "The Watcher" che affermava di aver "sorvegliato" la casa per decenni. La famiglia ha rimesso la casa sul mercato e non riuscendo a venderla l’hanno affittata.



Nel 2017, anche l'affittuario ha ricevuto una sinistra lettera da The Watcher, che minacciava la sua vita. La casa alla fine è stata venduta nel 2019 per $ 959.000, l'identità di The Watcher è rimasta un mistero.



The Watcher seguirà quindi una coppia sposata (Watts e Cannavale) il cui trasferimento nella casa dei loro sogni è minacciato da lettere terrificanti di uno stalker. Dopo la cancellazione dello spin-off di Game of Thrones in cui Watts recitava, ora si riunirà di nuovo con Cannavale dopo Once Upon A Time In Staten Island. Le riprese di The Watcher dovrebbero iniziare in autunno.



I produttori esecutivi con Murphy e Brennan sono Eric Newman (Narcos), Bryan Unkeless e Henry Joost e Ariel Schulman (Catfish). Naomi Watts sarà anche la protagonista di Goodnight Mommy di Amazon, l'agenda dell'attrice si fa sempre più piena!