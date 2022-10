The Watcher, il successo della serie ha aumentato la vendita di telecamere di sicurezza!

The Watcher, con Naomi Watts, è il nuovo grande successo tv di Ryan Murphy, quest'anno in grande spolvero grazie anche al risultato eccellente della serie sul serial killer Jeffrey Dahmer. L'ultima fatica dell'autore di American Horror Story ha influenzato significativamente anche le vendite in un determinato settore.

La serie è basata su un articolo del New York Times del 2018 e si riferisce ad un fatto realmente accaduto. Una famiglia si trasferisce nella casa dei loro sogni, in un sobborgo del New Jersey. Tuttavia, i nuovi residenti vengono terrorizzati da una presenza anonima che invia delle lettere minacciose alla famiglia, cercando di spaventarla. Nel frattempo i protagonisti si accorgono che i vicini sono altrettanto inquietanti e la paranoia inizia a diffondersi mentre cercano di scoprire l'identità della persona che li molesta. The Watcher ha spaventato anche la vera famiglia che abita nella casa protagonista della serie.



La notizia di oggi è che il terrore generato dalla serie avrebbe provocato un incremento del 100% di vendite di telecamere di sicurezza. Una coincidenza? Possibile, ma The Watcher ha sinora generato 125 milioni di ore di visualizzazione in soli quattro giorni ed è difficile non notare una certa correlazione tra i due fatti.



I dati provengono da B&Q, una società che si occupa di bricolage e vendita al dettaglio e ha notato un aumento consistente di telecamere di sicurezza domestica, con le ricerche in loco aumentate dell'88% e proprio nel week-end successivo all'uscita della serie.



Se volete saperne di più sulla serie ecco il trailer di The Watcher.