The Watcher, la vera famiglia della casa non guarderà la serie: 'Il trailer ci è bastato'

La nuova serie tv di Ryan Murphy The Watcher ha scalzato Jeffrey Dahmer dalla prima posizione della classifica delle serie più viste su Netflix, ma tra i tantissimi fan che si sono sintonizzati nei giorni scorsi sulla piattaforma mancano i diretti interessati.

Sebbene la storia della serie, che vede protagonisti Naomi Watts e Bobby Cannavale, sia un racconto immaginario, The Watcher è basato su un vero fatto di cronaca che ebbe suo malgrado protagonista una famiglia accolta nella loro nuova, idilliaca villa del New Jersey da una serie di lettere minacciose di uno stalker anonimo: ora, secondo quanto riferito, quella famiglia non ha alcuna intenzione di vedere The Watcher e rivivere così gli strazianti avvenimenti del loro passato.

"Abbiamo contattato la famiglia Broaddus" ha dichiarato la corrispondente di ABC News di Good Morning America Eva Pilgrim in un segmento pomeridiano di ABC7 di New York. "Si sono rifiutati di commentare, ma hanno confermato che vivono ancora qui, nell'area di Westfield. E ci è stato detto che non hanno in programma di guardare lo spettacolo: ma hanno visto il trailer, e il loro unico commento è stato che vederlo ha rappresentato un grosso trauma".

The Watcher è ora disponibile su Netflix con tutti gli episodi. Per altri approfondimenti vi invitiamo a recuperare il trailer ufficiale di The Watcher, presentato al pubblico in occasione dell'evento TUDUM.