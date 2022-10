The Watcher, la vera storia dietro lo show: la lettera autentica dell'Osservatore fa paura

La nuova serie tv di Netflix creata da Ryan Murphy The Watcher è ispirato ad una storia vera, quella dell'inquietante lettera dell'Osservatore avvenuta nel 2014.

Venne raccontata da Reeves Wideman per la famosa rubrica 'The Cut' del New York Magazine, e vide protagonista (loro malgrado) i coniugi Derek e Maria Broaddus, che nella mini-serie Netflix hanno i volti di Bobby Cannavale e Naomi Watts: nel 2014 marito e moglie acquistarono una vera e propria casa dei sogni al numero civico 657 Boulevard di Westfield, nel New Jersey, ma alla faccia dell'accoglienza calorosa tra vicini pochi giorni dopo il trasferimento la coppia ricevette una lettera indirizzata a 'Il nuovo proprietario', e firmata da un anonimo che si presentava come 'L'Osservatore'.

Nel testo, pubblicato da The Cut, si leggeva: "Carissimo nuovo vicino al 657 Boulevard, permettimi di darti il benvenuto in questo quartiere. 657 Boulevard è all'attenzione della mia famiglia da decenni e sta per festeggiare il suo 110esimo compleanno, io mi sono occupato di controllarla e attendere per la seconda venuta. Mio nonno controllava la casa negli anni Venti e mio padre negli anni Sessanta. Ora tocca a me. Conoscete la storia della casa? Sapete cosa c'è tra le sue mura? Perché siete qui? Lo scoprirete. Sapete che la casa ha bisogno di sangue giovane? La vostra vecchia casa era troppo piccola per la famiglia in crescita? Oppure è stata l'avidità che ha portato i vostri figli da me? Una volta che conoscerò i loro nomi, li chiamerò. Chi sono io? Ci sono centinaia e centinaia di auto che passano davanti al 657 Boulevard ogni giorno, magari sono in una di quelle. Guardate alle finestre che potete vedere da casa vostra, magari sono in una di quelle. Benvenuti amici miei, benvenuti. Che la festa abbia inizio."

Come si è conclusa questa vicenda inquietante? In un nulla di fatto: l'identità dell'Osservatore non è mai stata rivelata, nonostante tutto il quartiere abbia partecipato alla 'caccia', fornendo volontariamente il proprio DNA alla polizia per trovare riscontro con quello ritrovato sulla lettera. Alla fine, nel 2019, la famiglia Broaddus ha venduto la casa, e ad un prezzo stracciato. Prima della loro partenza, però, i coniugi hanno ricevuto un'altra lettera: "La casa ti disprezza, l'Osservatore ha vinto."

Oggi i Broaddus hanno commentato The Watcher, affermando che dopo aver visto il trailer hanno deciso di non guardare la serie Netflix.