The Way Home, Andie MacDowell star della nuova serie per Hallmark Channel

Andie MacDowell sarà la protagonista di The Way Home, dramma familiare intergenerazionale di Hallmark che include anche i viaggi nel tempo. La produzione della serie televisiva inizierà quest'estate nella regione dell'Ontario, in Canada. La conferma arriva da TVLine dopo le indiscrezioni pubblicate da Deadline.

The Way Home racconta la storia di tre generazioni di donne all'interno della stessa famiglia nel corso degli anni e attraverso un viaggio nel tempo.

MacDowell sarà Del Landry, una donna che per più di 20 anni si è allontanata da sua figlia Kat, a causa di eventi che hanno cambiato la sua vita e hanno creato un baratro nella loro famiglia.



Quando Kat torna nella loro piccola cittadina canadese con la figlia di 15 anni, Alice, che Del non ha mai conosciuto, 'una scoperta sorprendente avvia inaspettatamente il trio sulla strada della riconciliazione, aiutandole a ritrovare la strada l'una verso l'altra'. Di recente l'attrice ha recitato con la figlia in Maid; Margaret Qualley ha raccontato l'esperienza di recitare con la madre Andie MacDowell.



"Abbiamo trovato la nostra perfetta Del Landry in Andie MacDowell" ha confermato Lisa Day Hamilton di Crown Media Family Networks "Era fondamentale scegliere qualcuno con la capacità di gestire le sfumature e la profondità del ruolo e non vediamo l'ora di vederla portare in vita Del".



"I nostri spettatori hanno amato Andie MaDowell quando ha recitato in Debbie Macomber's Cedar Cove, la nostra prima serie originale in prima serata. Non potremmo essere più felici di accoglierla in Hallmark Channel e siamo consapevoli che i nostri fan s'innamoreranno nuovamente di lei" ha dichiarato Laurie Ferneau, responsabile del progetto.



Di recente Andie MacDowell ha raccontato un episodio spiacevole sul set di un film nel 2016, quando venne colpita da un attacco di panico.