The Weeknd, la popstar insieme al creatore di Euphoria in una nuova serie HBO Max!

Secondo quanto riportato da Variety, la popstar internazionale The Weeknd sta sviluppando una serie in cui sarà anche co-sceneggiatore e protagonista. Intitolata The Idol, la serie è scritta in collaborazione con Sam Levinson, apprezzato autore di Euphoria con Zendaya, e arriverà sulla piattaforma digitale di HBO Max prossimamente.

Attualmente intitolata The Idol, la serie è incentrata su una cantante pop che inizia una enigmatica relazione sentimentale con il proprietario di un club a Los Angeles che è anche il leader di una setta segreta.

The Weeknd, il cui vero nome è Abel Tesfaye, ne sarà il co-autore e produttore esecutivo, insieme a Reza Fahim e Sam Levinson, mentre tutti e tre sono accreditati come creatori dello show. Anche Joseph Epstein è accreditato come sceneggiatore e produttore esecutivo e sarà anche showrunner degli episodi. Infine, Mary Laws è co-sceneggiatrice e produttrice esecutiva.

Non si tratta del primo lavoro che The Weeknd ha scritto per il mondo del piccolo schermo. Aveva in precedenza già scritto un episodio della serie animata American Dad in cui è anche comparso come protagonista sulla TBS nel 2020. Inoltre, lo ricorderete nel ruolo di una versione distopica di se stesso nel film Diamanti grezzi con Adam Sandler uscito su Netflix nel 2019.

Ovviamente è maggiormente conosciuto per la sua carriera di musicista, con il suo ultimo album After Hours campione di vendite e con la sua notorietà schizzata alle stelle dopo l'esibizione al Super Bowl dell'anno scorso. After Hours ha accumulato 7 miliardi di stream audio e video ed è stato trainato dal successo del singolo Blinding Lights.

Sam Levinson è invece il creatore di Euphoria. Su queste pagine potete recuperare la recensione della prima stagione di Euphoria e leggere le novità riguardanti la seconda stagione della serie con Zendaya.