The West Wing arriva su Amazon Prime Video: tutte le stagioni sono adesso disponibili

Dopo The Office, Amazon Prime Video accoglie un'altro cult del piccolo schermo: stiamo parlando di The West Wing: Tutti gli uomini del Presidente, le cui sette stagioni sono da pochi minuti interamente disponibile sulla piattaforma streaming.

Trasmessa dal 1999 al 2006, The West Wing è stata trasmessa in decine di Paesi nel mondo, ricevendo apprezzamenti dalla critica e dal pubblico e vincendo 2 Golden Globe e ben 26 Emmy Award. Il dramma dai toni politici è ambientato nell'Ala Ovest della Casa Bianca (da cui il titolo), dove è situato il celeberrimo Studio Ovale. La serie catapulta gli spettatori nelle problematiche quotidiane del Presidente degli stati Uniti Josiah Bartlet (Martin Sheen), in costante lotta tra gli oneri della carica istituzionale e la sua vita privata. La produzione segue tutti i passi della sua carriera: dalla prima elezione e l'insediamento al giuramento del suo successore, otto anni dopo.

Dopo quattro stagioni di successo il creatore della serie Aaron Sorkin lasciò il timone della produzione, evento che trasformò completamente il volto dello show e allontanò persino alcuni fan, scontentati dal lamentato calo dell qualità.

Al fianco di Sheen nel cast principale anche Rob Lowe (Sam Seaborn), Dulé Hill (Charlie Young), Allison Janney (C.J. Cregg), Richard Schiff (Toby Ziegler), John Spencer (Leo McGarry), Bradley Whitford (Josh Lyman), Janel Moloney (Donna Moss), Stockard Channing (Abbey Bartlet) e Moira Kelly (Mandy Hampton).