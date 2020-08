The West Wing, su HBO Max la reunion della serie di Aaron Sorkin per un episodio

Ideata principalmente per le imminenti elezioni presidenziali americane, HBO Max diffonderà sulla piattaforma digitale un episodio speciale di The West Wing, la serie creata e scritta da Aaron Sorkin e andata in onda dal 1999 al 2006 sulla NBC per un totale di sette stagioni. Per l'occasione verrà quindi riunito il cast principale dello show.

Il nuovo e speciale episodio sarà articolato come una versione "teatrale" dell'episodio della terza stagione intitolato Hartsfield's Landing. Sul palco dell'Orpheum Theatre di Los Angeles saliranno quindi Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Janel Moloney. Il cast sarà impegnato per alcuni giorni nella lettura del copione, che conterrà, inoltre, anche del materiale inedito ideato da Aaron Sorkin all'inizio di ottobre.

L'iniziativa è a sostegno dell'organizzazione non profit When We All Vote, sostenuta anche dalla ex-First Lady Michelle Obama, e che ha lo scopo di aumentare la partecipazione dei cittadini alle elezioni presidenziali. Alla regia dello speciale episodio ci sarà Thomas Schlemme. Per l'occasione Sorkin ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Io e Tommy siamo incredibilmente entusiasti all'idea di riavere insieme il cast di West Wing per questa lettura dell'episodio e per sostenere When We All Vote nei loro sforzi di coinvolgerci tutti in questa elezione".

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max, ha quindi aggiunto: "Con A West Wing Special to Benefit When We All Vote, siamo entusiasti di rivisitare questa leggendaria serie e offrire ai nostri fan pieni di passione qualcosa di sostanziale, significativo e indimenticabile, oltre a promuovere un importante messaggio".

Lo special approderà su HBO Max in autunno, in tempo per la vigilia delle elezioni presidenziali americane che metteranno a confronto l'attuale Presidente Donald Trump e il suo sfidante democratico Joe Biden (già ex-vice Presidente durante l'amministrazione Obama). Tutte le stagioni di West Wing sono presenti nel catalogo Amazon Prime Video.