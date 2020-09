The Westing Game diventerà una serie tv per HBO Max

La neonata piattaforma di streaming HBO Max è alla ricerca di nuove produzioni originali da proporre, e una serie tv ispirata al romanzo di Elle Raskin, The Westing Game, sembrerebbe essere la sua prossima mossa.

Con un catalogo in costruzione, al momento composto principalmente da vecchie glorie come Friends e Willy, il Principe di Bel-Air (per i quali sono in cantiere anche nuovi progetti come la reunion di Friends sempre per HBO Max e il reboot in chiave drammatica della sit-com con protagonista Will Smith per Peacock), il nuovo servizio streaming di WarnerMedia ha bisogno di contenuti freschi e attuali, e soprattutto, di produzione propria.

Così si è scelto di puntare, ad esempio, su The Westing Game, il romanzo per ragazzi pubblicato da Elle Raskin nel 1978, che fornirà la base per una nuova serie tv di cui, al momento, conosciamo solo i produttori (MGM/UA Television e Julie Corman, che possiede i diritti del libro).

Descritta come una "mystery comedy d'ensemble, The Westing Game si apre con la morte del milionario Samuel Westing, il cui testamente scatenerà una caccia al tesoro per i suoi sedici eredi. Il premio finale? Una fortuna da 200 milioni di dollari".

Lo show ha ricevuto un ordine script-to-series, nella speranza di che venga confermata e vada a rimpolpare la sezione Young Adult della piattaforma.

Questa però non è la prima volta che viene tentato un adattamento di The Westing Game: nel 1997 venne realizzato un film della tv dal titolo omonimo, ma i sostanziali cambiamenti operati per trasporlo sullo schermo non furono ricevuti positivamente dai fan del libro.

Questa volta andrà meglio?