The Wheel of Time 2, lo showrunner Rafe Judkins parla del recasting per Mat Cauthon

The Wheel of Time deve ancora esordire in streaming su Amazon Prime Video, ma lo showrunner Rafe Judkins è già al lavoro sulla stagione 2 della serie TV tratta dalla serie di romanzi fantasy di Robert Jordan. Judkins rivela maggiori dettagli sul recasting per il ruolo di Mat, dopo il recente e inatteso addio di Barney Harris.

Al posto di Barney Harris è stato annunciato l'ingresso nel cast di The Wheel of Time 2 di Dónal Finn, che sarà Mat Cauthon a partire dalla stagione 2 dello show Amazon, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questo periodo.

"E' sempre complicato, ma siamo fortunati" ha dichiarato Judkins a Deadline. "Barney è stato grandioso nella prima stagione e Dónal Finn è straordinario. Lo vedo lavorare sul set adesso ed è incredibile. Riesce a catturare l'essenza del personaggio".

Judkins non ha rivelato le ragioni della sostituzione in corsa, ma ha assicurato che il cambio di interprete non sarà un ostacolo per gli spettatori. Inoltre, ha raccontato le sue sensazioni al timone della serie: "La pressione è costante e incredibile. La sento personalmente perché amo questa serie. Ho lottato duramente perché fosse adattata per la televisione, perché tantissime persone adorano questi libri".

L'adattamento televisivo non sarà però una trasposizione tale e quale a quanto messo nero su bianco da Robert Jordan: "A ogni modifica che abbiamo fatto nello show, l'unica cosa che non abbiamo mai cercato di cambiare è il cuore dei personaggi, chi sono veramente, che gli attori hanno catturato perfettamente. Se questo è ciò che i fan cercheranno dalla serie, credo gli piacerà molto".

The Wheel of Time debutterà in streaming su Amazon Prime Video dal 19 novembre. Nell'attesa diamo un'altra occhiata al trailer di The Wheel of Time, un'esperienza a 360 gradi!