The Wheel of Time 2, una star di The Witcher pronta ad entrare nel cast

Dopo l'inatteso addio di Barney Harris a The Wheel of Time 2, il ruolo di Mat Cauthon è rimasto vacante e così la serie Amazon ha dovuto organizzare in fretta e furia un recasting e a quanto pare, per la parte è stato scelto uno degli attori visti in The Witcher.

Stiamo parlando di Dónal Finn, visto nel secondo episodio della serie Netflix nel ruolo di Nettly. Questo è stato per lui un ruolo sicuramente secondario ma, nella seconda stagione di The Wheel of Time potrebbe avere l'occasione di farsi conoscere in maniera più approfondita.

Intanto è stato svelato anche il nome di uno dei registi di The Wheel of Time 2, ovvero Sanaa Hamri che ha già all'attivo molteplici produzioni di grande successo tra cui ricordiamo Nashville, Empire ed American Horror Story. La serie Amazon debutterà con la sua prima stagione il 16 novembre 2021 ma visto il grande successo ottenuto dai romanzi in giro per il mondo, la piattaforma streaming si è voluta portare avanti con il lavoro mettendo in produzione già The Wheel of Time 2.

La serie fantasy basata sui libri di Robert Jordan racconta la storia di un mondo distrutto da un grande evento catastrofico che ha contaminato per sempre la magia maschile lasciando solo alle donne più potenti il vero potere.