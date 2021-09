The Wheel of Time 2, svelato uno dei registi per la nuova stagione della serie Amazon

Le riprese della stagione 2 di The Wheel of Time sono già iniziate, ma il team creativo-produttivo della serie Amazon continua a crescere con l'arrivo di un nuovo regista.

Non ci è voluto ad Amazon per annunciare il rinnovo di The Wheel of Time per una seconda stagione e dare il via ai lavori per portare un'altra volta sullo schermo il magico mondo nato dalla fantasia di Robert Jordan e Brendon Sanderson.

Nonostante ciò, l'organico dello show continua ad aumentare, e proprio quest'oggi è stato annunciato l'arrivo di un nuovo membro della produzione: si tratta di Sanaa Hamri, che sarà regista e produttrice esecutiva della seconda parte della nuova stagione.

Hamri ha all'attivo già tantissimi ingaggi da regista per alcune tra le più popolari serie tv, da Glee a Shameless, da Nashville a Hemlock Grove, e ancora Empire, Rectify, 9-1-1-: Lone Star e American Horror Stories, e non dubitiamo che farà un ottimo lavoro anche in questo caso.

Lo showrunner di The Wheel of Time Rafe Judkins ha precedentemente affermato che la serie potrebbe arrivare ad avere otto stagioni, essendo questi i suoi piani originali. Certo tutto dipenderà da come verrà accolta da pubblico e critica, ma se i recenti sviluppi sono in un qualche modo indicativi, Amazon sembra riporre grande fiducia nel progetto.

Noi, tuttavia, potremo giudicare solo a partire dal 19 novembre.