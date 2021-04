The Wheel of Time, al'Lan Mandragoran si mostra in un primo teaser della serie Amazon

La trasposizione televisiva della serie di romanzi fantasy di Robert Jordan The Wheel of Time in lavorazione per Amazon Prime Video ha ottenuto un primo breve teaser. Guardiamolo insieme.

Dura solo pochi secondi, ma il video promozionale condiviso quest'oggi da Amazon ci permette di dare un primo sguardo al mondo di The Wheel of Time, e in particolare al personaggio di al’Lan Mandragoran interpretato da Daniel Henney.

"Credi di conoscere questo mondo... Non sai nulla".

Sono queste le uniche parole che vengono pronunciate nel filmato che trovate anche in testa alla notizia, e a esser sinceri è davvero poco per potersi fare un'idea su quello che sarà il risultato finale. Ma considerando la popolarità di cui gode l'opera cartacea e il budget a disposizione del progetto (sono già state ordinate due stagioni della serie, attualmente in fase di riprese), nonché il cast scelto per l'occasione (tra gli interpreti troviamo anche Rosamund Pike, Juliet Howland, Michael McElhatton, Álvar Morte e Maria Doyle Kennedy), si può dire che l'hype è davvero tanto.

E assieme a The Wheel of Time, sono diverse le produzioni che hanno ripreso o stanno per riprendere i lavori sui set della Repubblica Ceca, inclusa l'altra grande serie Amazon Carnival Row e il film dei Fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling The Gray Man.

"L'interesse delle produzioni straniere era stato solo temporaneamente fermato [dalla pandemia] lo scorso anno, e ora stiamo nuovamente vedendo una grande richiesta per effettuare le riprese di film e serie tv qui in Repubblica Ceca. L'industria dell'audiovisivo ha una capacità straordinariamente forte di adattarsi e recuperare rapidamente, per cui è anche lo strumento perfetto per riavviare il lavoro e l'imprenditoria nel periodo post-Coronavirus" ha affermato Helena Bezdek Frankova, a capo del Czech Film Fund.

E voi, che ne pensate? Avete hype per i nuovi progetti in fase di sviluppo? Fateci sapere nei commenti.