The Wheel of Time: Amazon è già a lavoro sulla seconda stagione della serie fantasy!

Qualche giorno fa vi avevamo annunciato che erano terminate le riprese di The Wheel of Time, la serie fantasy basata sui libri di Robert Jordan. A quanto pare però, Amazon ha deciso di fare più, e sembra che siano già in corso i lavori per una seconda stagione.

Sui canali social della serie fantasy è stata infatti pubblicata l'immagine di una sceneggiatura su cui vi è scritto: "Episode 201: A Taste of Solitude - Written by da Amanda Kate Schuman". Sebbene non vi sia alcuna didascalia, l'intento era chiaramente quello di indicare che i lavori sono già in corso per una seconda stagione dello spettacolo, anche se per ora, sono ancora piuttosto scarne le informazioni sulla prima stagione. Il tweet è stato rapidamente eliminato, ma sono stati in molti naturalmente quelli che sono riusciti a catturare uno screen.

Amazon deve ancora rilasciare un trailer completo per lo show, anche se ha rilasciato due piccoli teaser di The Wheel of Time con la Moiraine di Rosamund Pike e il Lan Mandragoran di Daniel Henney. La serie è ambientata in un mondo che si sta ancora riprendendo da "The Breaking of the World", un evento catastrofico dei tempi antichi che ha contaminato per sempre la magia maschile. Solo i prescelti potranno mettere fine a tutto questo grazie al mitico potere del drago.