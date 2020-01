The Wheel of Time: Amazon ottimista sui progressi della serie fantasy

Vernon Sanders, co-responsabile della divisione televisiva di Amazon, ha confermato al TCA che la produzione della serie tv fantasy, The Wheel of Time, è ben avviata. Sanders ha spiegato di aver adorato ciò che sinora lo studio ha potuto vedere della lavorazione. Il progetto sta procedendo bene e i fan sperano di poterlo vedere al più presto.

"Come ben sapete, questi grandi show che implicano la costruzione di un mondo impiegano del tempo per essere realizzati. Ci saranno novità man mano che l'anno avanza. Ma ci sentiamo incredibilmente ottimisti per lo show" ha concluso Sanders alla produzione della Sony Pictures Television.

"Non abbiamo visto il primo montaggio ma il materiale in uscita sembra incredibile" ha dichiarato il capo degli Amazon Studios, Jennifer Salke.



The Wheel of Time (La ruota del tempo) è ambientata in un mondo tentacolare ed epico in cui esiste la magia e solo alcune donne possono accedervi. La storia segue le vicende di Moiraine, un membro incredibilmente potente di un'organizzazione per sole donne, chiamata Aes Sedai, mentre giunge alla piccola cittadina di Two Rivers.

Lì intraprende un viaggio in tutto il mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali la profezia sostiene essere il Drago Rinato, che salverà o distruggerà l'umanità. Nel cast, oltre a Rosamund Pike nel ruolo di Moiraine, anche Madeleine Madden, Marcus Rutherford e Zoe Robins.

Un cast molto ricco per The Wheel of Time, tra le serie fantasy più attese del 2020, anche se la data d'uscita non è stata ancora ufficializzata.