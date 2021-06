The Wheel of Time, Amazon svela il logo e il periodo di uscita nel nuovo teaser!

Amazon Prime Video ha diffuso un nuovo teaser di The Wheel of Time rivelando il logo della serie fantasy e confermando anche che lo show arriverà sui nostri schermi entro la fine dell’anno.

Rafe Judkins è lo showrunner della serie basata sull'omonimo romanzo fantasy di Robert Jordan con protagonista Rosamund Pike.



Lo show è ambientato in un mondo epico in cui la magia esiste, ma può essere controllata solo dalle donne e segue Rand al'Thor, che conduce una vita piccola e umile in una piccola città chiamata i Due Fiumi.

Una maga di nome Moiraine porta Rand e i suoi amici lontano dalla loro casa, poiché crede che uno di loro potrebbe essere la reincarnazione di un Drago, destinato a salvare o a distruggere l’umanità. Pike sarà Moiraine, nel cast figurano anche Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Barney Harris, Zoe Robins e Joshua Stradowski.

Questo teaser segna la prima conferma ufficiale che The Wheel of Time uscirà nel 2021. La produzione della prima stagione, composta da sei episodi, si è conclusa all'inizio di questa primavera dopo un lungo ritardo a causa della pandemia di COVID-19.



Amazon ha già rinnovato The Wheel of Time per una seconda stagione e anche se una data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata, Amazon sta chiaramente già scommettendo sul successo della serie.