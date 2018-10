The Wheel of Time, Amazon dà il via libera alla serie tratta dai romanzi di Robert Jordan

A quanto pare, dopo l'annuncio che Sony avrebbe prodotto un adattamento televisivo dell'amatissima saga de La ruota del tempo di Robert Jordan, il progetto è passato in mano ad Amazon Prime Video, rimanendo in fase di trasposizione per un anno e arrivando finalmente oggi a ottenere l'ordine ufficiale per una serie.

Come scrive Deadline, la serie verrà distribuita in oltre 200 paesi e sarà scritta da Chuck Rafe Judkins, meglio noto per il suo lavoro con Agents of S.H.I.E.L.D. Lo scorso giugno, la head di Amazon Studios aveva rivelato a Deadline di essere pronta a leggere la sceneggiatura, che a quanto pare è piaciuta ai piani alti della società, lasciando che il progetto ottenesse l'agognato via libera.



L'amatissima serie letteraria è composta da 14 romanzi, iniziata nel 1990 con L'occhio del Mondo e conclusasi nel 2013 -postuma alla morte di Jordan- con Memoria di Luce scritto da Brandon Sanderson insieme al 12° e 14° libro. La storia segue l'avventura di uno stuolo di eroi alla ricerca del Drago, unico essere in grado di sconfiggere il Tenebroso.



Il mondo della saga letteraria è vasto e ricco di particolari, ma la cosa interessante è che nell'economia della storia solo le donne possono usare la magia. Il racconto vedrà infatti protagonista Moraine, membro dell'oscura organizzazione femminile chiamata Aes Sedai, percorrere un lungo viaggio per il mondo insieme a un gruppo di valorosi uomini e donne.



Jennifer Salke di Amazon ha dichiarato: "La ruota del tempo è infinitamente affascinante e ha una cassa di risonanza molto importante tra i fan, essendo inoltre una delle proprietà intellettuali più vendute al mondo. Siamo stati dalla sua narrativa, così tempestiva e calorosa, e dalla forti donne protagoniste. Siamo entusiasti di portare la serie in tutto il mondo e si estendere la nostra relazione con i fan più sfegatati".