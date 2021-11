The Wheel of Time, la colonna sonora verrà pubblicata in tre album: ecco il primo

Mentre arrivano novità su The Wheel of Time 2, Milan Records pubblica l'album musicale con i brani composti da Lorne Balfe per la serie fantasy. Il disco contiene voci e colonne sonore originali che troverete anche nei primi tre episodi de La Ruota del Tempo, disponibili da oggi su Prime.

Otterremo ben tre album distinti, che seguiranno l'uscita degli episodi. Abbiamo dunque già il primo, che sarà seguito dal volume 2 in arrivo il 3 Dicembre e il volume 3 il 17 Dicembre. Le colonne sonore sono prodotte da 14th Street Music, società di produzione di proprietà di Hans Zimmer, Steve Kofsky e Balfe.

Lorne Balfe non è di certo un principiante. Si è infatti occupato di colonne sonore di numerosi show, documentari e film indipendenti. Per The Wheel of Time il compositore si è servito di una serie di contributi vocali eseguiti in Old Tongue, un linguaggio ideato per lo spettacolo. Molti artisti noti si sono inoltre esibiti nei vari pezzi, tra cui la cantautrice Abby Lyons, il frontman dei Go West Peter Cox, il quartetto Our Native Daughters e altri ancora.

La straordinaria musica dello show viene dunque introdotta per la prima volta con l'uscita di The Wheel of Time: The First Turn, che è composto da 14 tracce e introduce diversi temi chiave per i personaggi della serie Prime Video. The First Turn sarà reso disponibile sia in formato audio spaziale che in vinile, con l'edizione in vinile che uscirà nel 2022. Ecco intanto i titoli dei vari brani.

THE WHEEL OF TIME: SEASON 1 VOL. 1