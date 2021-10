The Wheel of Time, il creatore chiede aiuto a Benioff e Weiss di Game of Thrones

Dopo i numerosi paragoni tra Game of Thrones e The Wheel of Time, lo showrunner della serie fantasy Amazon The Wheel of Time, Rafe Judkins, ha chiesto consiglio direttamente ai creatori dell'epica serie HBO Game of Thrones David Benioff e Dan Weiss.

La nuova serie Amazon deve ancora uscire ma ha già fatto parlare molto di sé, soprattutto per la sua somiglianza con Game of Thrones.

In una recente intervista, Judkins ha affermato che la sfida nel produrre l'adattamento televisivo dell'omonima serie di romanzi di Robert Jordan è stata la ricerca di un equilibrio tra l'attirare lo spettatore medio e allo stesso tempo sapersi distinguere dalle altre serie fantasy.

A questo scopo, lo showrunner si è avvalso della consulenza dei creatori di una tra le serie più epiche del genere: David Benioff e Dan Weiss, i creatori di Game of Thrones, noti anche come il duo D&D. "Fai semplicemente quello che hai in mente di fare. Sai che cosa stai facendo. Devi solo crederci" è stato il consiglio di Benioff & Weiss. "Per questo tipo di cose è necessario avere una visione straordinariamente chiara dell'opera".

L'incoraggiamento a seguire il proprio istinto sarà l'elemento distintivo di The Wheel of Time, rispetto a Game of Thrones? Judkins è un vero fan della serie letteraria a cui si ispira il suo show, una serie dallo stile nettamente diverso da quello dei libri di George R. R. Martin, che speriamo si rifletta nell'adattamento televisivo.

Nell'attesa del debutto di The Wheel of Time su Amazon Prime Video, previsto per il 19 novembre, proprio ieri Amazon ha pubblicato un nuovo emozionante trailer di The Wheel of Time, la serie che è già stata rinnovata per una seconda stagione, ben prima dell'esordio.