The Wheel of Time, guardate le prime scene della seconda stagione su Prime Video!

In attesa dell'uscita della seconda stagione prevista per settembre, Prime Video/b> ha pubblicato una nuova esclusiva anteprima dei nuovi episodi. Le immagini sono disponibili alla fine della prima stagione e secondo alcuni esperti rispecchierebbe a pieno il look dei libri non tradendone il concept originale.

Dopo la pubblicazione del trailer de La Ruota del Tempo 2, i fan erano curiosi di avere qualche informazione in più sulla stagione in arrivo. Le notizie sono arrivate in grande stile con una anteprima esclusiva che ha appassionato in particolare i fan del secondo romanzo per il modo in cui rappresenta le ambientazioni della storia. Secondo alcune indiscrezioni, all'interno del racconto sarebbero presenti anche alcuni riferimenti al terzo libro della saga de La Ruota del Tempo, intitolato The Dragon Reborn.

La scena, fin da subito si mostra come un fedele adattamento del prologo del secondo libro, una scelta che, sicuramente, aumenterà l'apprezzamento dei fan per la serie. I nuovi episodi girati tra Repubblica Ceca, Marocco e Italia vedono ritornare la maggior parte del cast della prima serie compresa Rosamund Pike nei panni di Moiraine Damodred. Adattamento televisivo della celebre saga di Robert Jordan, la serie ripercorre a pieno le atmosfere dei romanzi con qualche tocco di novità dovuto al mezzo televisivo che, come al solito, ha bisogno di una spinta in più.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sulla serie, vi consigliamo la nostra recensione della prima stagione de La Ruota del Tempo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!