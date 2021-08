The Wheel of Time, nuova immagine ufficiale per la serie fantasy Amazon Prime Video

Dopo il corposo first look di The Wheel of Time di qualche settimana fa, ecco che adesso è grazie a Comicbook Resources che possiamo mostrarvi una nuova immagine ufficiale dell'attesissima serie high-fantasy di Amazon Prime Video adattata direttamente dall'omonima saga letteraria di Robert Jordan.

The Wheel of Time, noto in italiano come La Ruota del Tempo, è una saga fantasy composta in totale da 14 libri e cominciata con la pubblicazione del primo volume nel 1990. La serie fu conclusa nel 2013 con gli ultimi tre capitoli, scritti però dal fan ed autore fantasy Brandon Sanderson dopo la morte dell'autore originale, avvenuta nel 2007.

La sinossi ufficiale recita:



"La saga de La ruota del tempo è ambientata in un mondo dove la magia esiste, ma solo le donne possono esercitarla. La storia segue Moirane, membro dell'oscura e autorevole organizzazione al chiamata Aes Sedai, mentre si imbarca in un periglioso viaggio attraverso il mondo insieme a cinque giovani uomini e donne. Moiraine crede che uno di loro possa essere la reincarnazione di un individuo incredibilmente potente che, stando ad una profezia, salverà o distruggerà l'umanità intera. La serie attinge da numerosi elementi della cultura e filosofia europea ed asiatica, come ad esempio la natura ciclica del tempo, presente nel Buddismo e nell'Induismo".



The Wheel of Time debutterà su Amazon Prime Video il prossimo novembre 2021.