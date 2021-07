The Wheel of Time: iniziate le riprese della seconda stagione per la serie Amazon

Amazon Prime Video ha ufficialmente annunciato l'inizio delle riprese della seconda stagione di The Wheel of Time, la serie basata sui romanzi della saga letteraria fantasy scritta da Robert Jordan. Proprio oggi sull'account Twitter ufficiale dello show è stata postata la foto di un ciak che conferma l'inizio dei lavori sul set dei nuovi episodi.

Nell'immagine in questione, oltre al classico ciak, si riesce a scorgere una tavola apparecchiata e adornata con delle candele sopra la quale sembra adagiata quella che ha tutta l'aria di essere una specie di mappa. Lo show è ambientato in un mondo epico in cui la magia è realtà ma questa può essere controllata solo dalle donne. La vicenda principale segue Rand l'Thor, che conduce una vita tranquilla e umile in una piccola città chiamata I Due Fiumi.

Una maga di nome Moiraine conduce Rand e i suoi amici lontano dalla loro casa poiché crede che uno di loro potrebbe essere l'incarnazione di un Drago, destinato a salvare o a distruggere l'umanità. Protagonista della serie è Rosamund Pike nella parte di Moiraine, mentre nel resto del cast troviamo Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoe Robins, Barney Harris, Madeleine Madden, Daniel Henney e Alvaro Morte.

La prima stagione di The Wheel of Time debutterà nel corso del 2021, mentre il rinnovo per una seconda stagione di The Wheel of Time è arrivato nel mese di maggio scorso. Il produttore esecutivo dello show ha dichiarato: "Avere la richiesta di realizzare una seconda stagione quando ancora la prima deve fare il suo debutto è davvero un segno di fiducia nei confronti del lavoro che stiamo svolgendo e dell'opera stessa, e non potremmo essere più felici di avere la possibilità di continuare a vivere e lavorare nel mondo creato da Robert Jordan".