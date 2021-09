The Wheel of Time: Madeleine Madden è stata davvero gettata dal dirupo sul set!

The Wheel of Time è una delle serie maggiormente attese su Amazon Prime Video nelle prossime settimane e dopo l'arrivo del primo trailer ufficiale i fan hanno iniziato a speculare sugli sviluppi della stagione e su come verrà adattato il materiale originale di partenza. Intanto Madeleine Madden ha potuto svelare una picciola curiosità.

Intervenuta sul suo profilo Twitter ufficiale, l'attrice ha rivelato che la scena che la vede protagonista nel primo trailer di The Wheel of Time è vera a tutti gli effetti e che lei è stata davvero spinta giù dal dirupo che vediamo nella sequenza in cui poi cade in acqua. La sequenza in questione si trova proprio all'inizio del trailer, con l'attrice che ha scritto sui social: "E sì, sono stata davvero spinta giù da un dirupo di 12 metri d'altezza".

I fan non stanno più nella pelle nell'attesa di vedere finalmente l'adattamento televisivo di una delle opere fantasy più chiacchierate dell'ultimo periodo. Gli episodi arriveranno in streaming il prossimo 19 novembre e di seguito potete leggere la sinossi ufficiale della serie con Rosamund Pike, che ha recentemente parlato dei poteri di Moiraine in The Wheel of Time.

"La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e longeve di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti" si legge nella descrizione diffusa da Amazon. "Ambientata in un vasto mondo epico dove esiste la magia e solo alcune donne possono accedervi, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), membro dell'incredibile organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, mentre arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un pericoloso viaggio intorno al mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si pensa essere il Drago Rinato che salverà o distruggerà l'umanità".

Inoltre, ricordiamo che Amazon ha già rinnovato The Wheel of Time per una seconda stagione.