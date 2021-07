The Wheel of Time, il nuovo poster svela la data d'uscita della serie su Amazon

Mentre sono già iniziate le riprese della seconda stagione di The Wheel of Time, i fan della saga attendono con ansia di scoprire quando la prima arriverà su Amazon Prime Video. Domanda che trova risposta quest'oggi grazie a un primo teaser poster.

Non prendete impegni per novembre, perché sarà allora che The Wheel of Time farà il suo debutto su Prime Video.

Anche se non è stata una data, il poster condiviso quest'oggi dalla piattaforma ha reso noto l'arrivo per quest'autunno della serie tv con Rosamund Pike sulla celebre piattaforma streaming.

La serie tratta dai romanzi di Robert Jordan e Brandon Sanderson, recentemente rinnovata per una seconda stagione, è stata affidata a Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Chuck), che ne è lo sviluppatore e showrunner.

E lo stesso Judkins ha affermato di avere già abbozzato le basi per un totale di 8 stagioni "Sento come se il vero pericolo per me non sarà mai quello di rimanere a corto di libri da trasporre" ha rivelato durante il panel del Comic-Con@Home.

"Credo che la sfida maggiore per noi sia trovare il modo di raccontare questa storia nel modo più coeso e coerente possibile. 'Qual è il numero di stagioni adatto in termini televisivi?'. Quindi è un problema che mi sono posto fin dall'inizio, perché credo tu abbia bisogno di conoscere la fine della storia quando inizi a raccontarla. E credo che sia una grande verità per la televisione, anche nel dipartimento seriale che può andare avanti per anni e anni".

Vedremo allora cosa si riveranno queste prime due stagioni di The Wheel of Time, e fin dove ci porterà.