The Wheel of Time, Rosamund Pike: 'I poteri di Moiraine? Mi sono sentita una vera dura'

Manca ormai poco all'esordio di The Wheel of Time: lo show Amazon tratto dalla celebre saga fantasy di Robert Jordan esordirà su Prime Video il prossimo novembre e non solo i fan, ma anche la protagonista Rosamund Pike sembra carichissima in vista del debutto della serie che la vedrà dar volto a Moiraine.

"Ho voluto essere sicura che avreste creduto ai miei poteri anche se non ci fosse stata la CGI. La cosa più importante è stata il sentirmi connessa a qualcosa di più grande di me. Robert Jordan è stato piuttosto chiaro su tutto ciò, su cosa significhi sentire questo potere scorrerti nelle vene, il rischio, la necessità di rispettarlo e di essere addestrata ad utilizzarlo" sono state le parole di Pike poco dopo l'uscita del trailer di The Wheel of Time.

L'attrice ha poi parlato del suo rapporto con la CGI: "È stato fantastico, ho fatto una full-body scan il primo giorno, dopodiché non mi sono più dovuta presentare. Quando ho visto il risultato per la prima volta ho detto allo showrunner: 'Ho bisogno di quel video in cui lancio le palle di fuoco, devo farlo vedere ai miei figli'".

Quali sono le vostre aspettative? Credete che lo show Amazon riuscirà a rendere giustizia a una saga tanto imponente? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate le prime immagini ufficiali di The Wheel of Time.