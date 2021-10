The Wheel of Time: Rosamund Pike e gli altri protagonisti nelle nuove foto ufficiali

Prime Video ha diffuso in rete tre nuove immagini ufficiali dei protagonisti di The Wheel of Time, la nuova serie fantasy tratta dall'omonima saga letteraria di Robert Jordan. Nelle immagini possiamo dare un'occhiata anche al volto principale del cast, ovvero la candidata all'Oscar Rosamund Pike che ricopre il ruolo di Moiraine.

Prosegue quindi la campagna promozionale intorno a quella che è sicuramente una delle serie sulla quale Prime Video ha investito parecchio e spera così di conquistare un'altra fetta importante di pubblico, quella dedita al genere fantasy. Ora che anche il teaser di House of the Dragon di HBO è approdato online Amazon sferra la sua mossa, sempre in attesa di vedere un primo trailer dell'altra grande serie in lavorazione per il suo servizio streaming, ovvero l'adattamento seriale del Signore degli Anelli, previsto per settembre 2022.

In attesa di scoprire i primi episodi di The Wheel of Time, potete visualizzare le nuove immagini ufficiali in calce a questa news. Ricordiamo che Amazon ha rinnovato The Wheel of Time per una seconda stagione, ancor prima della messa in onda della premiere, il cui debutto è previsto per il 19 novembre prossimo.

Per chi non fosse a conoscenza della saga di Jordan, di seguito la sinossi ufficiale della serie Amazon: "La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e longeve di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti" si legge nella descrizione diffusa da Amazon. "Ambientata in un vasto mondo epico dove esiste la magia e solo alcune donne possono accedervi, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), membro dell'incredibile organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, mentre arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un pericoloso viaggio intorno al mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si pensa essere il Drago Rinato che salverà o distruggerà l'umanità".