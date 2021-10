The Wheel of Time, scoprite le emoji della serie su Twitter: il trailer è in arrivo

Dopo un primo trailer per The Wheel of Time, e una clip mostrata in occasione del New York Comic-Con, Amazon si prepara a diffondere un nuovo trailer, e nel frattempo ci mostra le emoji di Twitter dedicate allo show.

L'account Twitter ufficiale di The Wheel of Time ha rivelato oggi le emoji esclusive della trasposizione live-action della serie fantasy di Robert Jordan e Brendon Sanderson, annunciando anche l'arrivo di un nuovo trailer nelle prossime ore.

Da da Moiraine a Egwene, da Rand a Perrin, passando per Logain, Lan, Mat e Nynaeve sono svariati i personaggi che hanno ottenuto la propria emoji, assieme all'uroboro del logo della serie.

"Sento come se il vero pericolo per me non sarà mai quello di rimanere a corto di libri da adattare. Credo che la sfida maggiore per noi sia riuscire a raccontare questa storia nella maniera più coesa e coerente possibile. 'Qual è il numero di stagioni più adatto in termini televisivi?'. Quindi è un problema che mi sono posto fin dall'inizio, perché credo tu abbia bisogno di conoscere la fine della storia quando cominci a raccontarla. E credo che sia una verità essenziale per la televisione, anche nel dipartimento seriale che può andare avanti per diversi anni" raccontava lo showrunner di The Wheel of Time Rafe Judkins durante il Comic-Con@Home la scorsa estate, rivelando di aver già abbozzato i piani per un numero complessivo di 8 stagioni.

Chissà se si arriverà davvero a tanto. Per ora sappiamo che The Wheel of Time avrà una seconda stagione, e che la prima debutterà invece il 19 novembre su Amazon Prime Video.