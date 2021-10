The Wheel of Time, la serie Amazon si mostra con un primo video dal Comic-Con di New York

Proprio stamane abbiamo potuto ammirare un nuovo poster per The Wheel of Time, la nuova e attesissima serie fantasy di Amazon prime Video, che al New York Comic-Con ci ha anche mostrato una prima clip. Intanto, dei nuovi volti entrano a far parte del cast della seconda stagione.

Il Comic-Con di New York è iniziato, e con sé sta portando tante nuove sorprese.

La prima è sicuramente un nuovo sguardo alla serie tv tratta dai libri di Robert Jordan The Wheel of Time, che in circa 2 minuti di video ci introduce anche ai personaggi di Rosamunde Pike, Moraine, e di Daniel Henney, al'Lan Madragoran.

"Da un punto di vista spirituale, ho pensato di essere nel momento giusto della mia vita per esplorare un potere al di fuori di me" ha affermato Pike durante il panel dedicato alla serie "Incanalare e attingere a qualcosa di piuttosto elementale. Essere in grado di creare un linguaggio per esprimere quella connessione che mi interessava davvero molto, e assumersi la responsabilità di mostrare qualcuno che brandisce un grande potere, come lo usano, come si trattengono dall'utilizzarlo".

Inoltre, durante l'evento, sono stati annunciati anche i nomi di nuovi attori che si aggiungeranno al cast della serie. Lo scorso maggio infatti Amazon ha annunciato la seconda stagione di The Wheel of Time, che adesso vedrà nel suo ensemble anche Ceara Coveney nei panni di Elayne Trakand e Natasha O'Keeffe e Mera Syal in quelli di due personaggi non ancora noti, ma che saranno nel cast regolare dello show.

The Wheel of Time debutterà il 19 Novembre su Amazon Prime Video.