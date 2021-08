The Wheel of Time, un primo sguardo all'attesa serie Amazon

Pronti ad addentrarvi nel mondo di The Wheel of Time? Per poterci buttare a capofitto nella storia narrata dalla nuova serie tv di Amazon dovremo aspettare novembre, ma delle nuove immagini in anteprima ci permettono di dare un primo sguardo allo show.

Grazie a un'esclusiva di Entertainment Weekly! possiamo infatti ammirare le prime immagini della serie tv Amazon The Wheel of Time (che trovate cliccando sul link in calce alla notizia).

Lo show televisivo tratto dai popolari romanzi di Robert Jordan promette di essere un "ponte tra Game of Thrones e Il Signore degli Anelli", e considerando il fatto che la stessa piattaforma streaming si stia occupando della produzione di una serie tv tratta dal mondo ideato da Tolkien, forse possiamo fidarci.

"Wheel of Time è la prima serie fantasy che va a fondo nel mondo politico e culturale di tutti questi personaggi" ha affermato Rafe Judkins, lo showrunner della serie, parlando dei libri di Jordan "È stata anche una delle prime saghe a presentare la narrazione attraverso il punto di vista di più personaggi, quindi stiamo seguendo un ensemble, con ognuno di loro che ha i propri piani e un suo personale approccio alle vicende. E questo per me è sempre stato il pezzo mancante del panorama della letteratura fantasy trasposta sullo schermo finora".

E una grande differenza con gli altri titoli fantasy è in questo caso la società matriarcale che abbiamo di fronte, e la centralità dei personaggi femminili.

"Queste non sono solo un gruppetto di principesse che vanno in giro con dei bei vestiti" continua la costumista Isis Mussenden "Queste sono donne che lavorano. Si occupano di governare, di curare i malati".

Ad ogni modo, se il pubblico apprezzerà la serie, The Wheel of Time è qui per restare... Lo show è stato già rinnovato da Amazon per una seconda stagione, e lo showrunner ha affermato in precedenza di aver già abbozzato le basi per un totale di 8 stagioni di The Wheel of Time.

"Cerco di mantenermi fedele allo scheletro e al cuore dei libri, e di portarli sullo schermo. Se potrò farlo in maniera giusta, la storia e i personaggi si venderanno da soli".

The Wheel of Time arriverà a novembre su Amazon Prime Video.