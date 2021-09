The Wheel of Time, showrunner ammette: 'I paragoni con Game of Thrones sono inevitabili'

Mentre ancora dovremo aspettare la seconda metà di novembre prima di poter vedere la prima stagione di The Wheel of Time, la promozione intorno al nuovo show fantasy di Amazon Prime Video si sta intensificando, con gli attori e la crew tutta impegnati nel rilasciare interviste. Tra questi anche lo showrunner della prima stagione Rafe Judkins.

Dopo la diffusione del primo trailer di The Wheel of Time, i fan hanno potuto apprezzare il tono decisamente fantasy della serie e il livello di fedeltà nell'adattamento delle pagine della saga letteraria di Robert Jordan. Nel corso di una nuova intervista concessa a Den of Geek, lo showrunner principale della prima stagione ha ammesso che i paragoni tra Wheel of Time e Game of Thrones di HBO saranno inevitabili da parte degli spettatori che per primi si approcceranno al nuovo show Amazon.

"Se ragioniamo parlando dei libri, The Wheel of Time è stato pubblicato prima di Game of Thrones. Molto di quel mondo si può ritrovare in Game of Thrones e George [R.R. Martin] stesso vi dirà di essere stato ispirato da The Wheel of Time. Ma noi in quanto autori dobbiamo tenere a mente il fatto che Game of Thrones è già andato in onda e che è un punto di riferimento per una porzione molto estesa di pubblico".

Ricordiamo che The Wheel of Time è già stato rinnovato per una seconda stagione e le riprese di questa sono già in corso.

The Wheel of Time debutterà su Prime Video il 19 novembre 2021. Di seguito la sinossi ufficiale dello show con Rosamund Pike:

"La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e longeve di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti" si legge nella descrizione diffusa da Amazon. "Ambientata in un vasto mondo epico dove esiste la magia e solo alcune donne possono accedervi, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), membro dell'incredibile organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, mentre arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un pericoloso viaggio intorno al mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si pensa essere il Drago Rinato che salverà o distruggerà l'umanità".