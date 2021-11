The Wheel of Time, per lo showrunner la nuova serie Amazon 'può durare 8 stagioni'

Dopo aver visto il trailer di The Wheel of Time, i fan della saga di romanzi di Robert Jordan e gli utenti Amazon Prime Video attendono la premiere della nuova serie fantasy, prevista per il 19 novembre. Secondo lo showrunner Rafe Judkins, il progetto ha tutto il potenziale per diventare molto longevo.

Prima ancora di debuttare, infatti, The Wheel of Time è già stata rinnovata per la seconda stagione, anche se c'è stato bisogno di un recasting per Mat Cauthon. Nelle intenzioni dello showrunner, però, la serie con Rosamund Pike è destinata ad andare avanti molto più a lungo, magari per otto stagioni, e quello del serial tv è il formato più adatto per un'opera del genere.

"Penso che Wheel of Time si presti meglio a una serie televisiva" ha raccontato Rafe Judkins in una recente intervista a Deadline. "Per questo penso che ora sia il momento giusto per realizzarla, perché le persone che conoscono i libri sanno che è una storia sui personaggi e sui viaggi che intraprende ognuno di loro. Dovresti comprimerli troppo per realizzare una saga cinematografica. Si perderebbe il cuore della sua parte migliore."

C'è sicuramente materiale in abbondanza, dal momento che i libri di The Wheel of Time sono ben 14, pubblicati tra il 1990 e il 2013. Rafe Judkins aggiunge però che la durata della serie "non dipende da me. Se la gente lo guarda e Amazon vuole continuare a farlo, mi piacerebbe continuare ad espandere ulteriormente questo mondo."