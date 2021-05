The Wheel of Time: terminate le riprese, Amazon annuncia il rinnovo per la stagione 2!

Dopo il leak sulla leak sulla seconda stagione di The Wheel of Time emerso in rete nella notte, ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Amazon Prime Video. L'attesissima serie tratta dalla celebre saga letteraria fantasy di Robert Jordan è stata rinnovata per un secondo arco narrativo.

In un comunicato stampa diffuso pochi minuti fa, la compagnia ha inoltre annunciato la fine delle riprese della prima parte, la cui data di uscita sulla piattaforma però non è ancora stata rivelata. Entrambe le stagioni, in ogni caso, verranno rese disponibili su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Rafe Judkins, showrunner e produttore esecutivo della serie, ha commentato: "La fiducia che gli Amazon Studios e Sony Pictures Television hanno dimostrato nei confronti di The Wheel of Time è stata incredibile durante l’intero lavoro svolto su questa serie. Avere la richiesta di realizzare una seconda stagione quando ancora la prima deve fare il suo debutto è davvero un segno di fiducia nei confronti del lavoro che stiamo svolgendo e dell’opera stessa, e non potremmo essere più felici di avere la possibilità di continuare a vivere e lavorare nel mondo creato da Robert Jordan. Amo The Wheel of Time da quand’ero adolescente, e vederla prendere vita con mezzi che possano renderla veramente degna di ciò che è sulla pagina è qualcosa che non vedo l'ora che gli altri fan dei libri possano vedere. E la seconda stagione continua ad ampliare il mondo che abbiamo costruito nella prima."

In attesa che Amazon pubblichi il primo trailer ufficiale, vi lasciamo al breve teaser di The Wheel of Time con al’Lan Mandragoran.