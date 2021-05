The Wheel of Time, finalmente terminate le riprese del nuovo fantasy Amazon

L'attesissima serie tv The Wheel of Time potrebbe aver finalmente concluso la fase di produzione. Secondo quanto riporta un sito di fan non ufficiale, WOTSeries.com, lo show pare aver concluso le riprese, facendo riferimento ad alcuni post di membri della produzione che sui social hanno annunciato la conclusione della lavorazione.

Le riprese dell'adattamento fantasy per il piccolo schermo erano iniziate una prima volta nel settembre 2019 per poi essere costrette a interrompere i lavori nel marzo 2020 a causa della pandemia. La produzione è ripresa nell'ultima parte dell'anno salvo subire altri slittamenti e chiusure. A gennaio dello scorso anno gli autori di The Wheel of Time erano ottimisti sui lavori della serie. Tuttavia in seguito le chiusure hanno fatto slittare i tempi delle riprese.

The Wheel of Time è una adattamento della serie omonima di libri scritta da Robert Jordan e finita da Brandon Sanderson dopo la prematura scomparsa di Jordan.



Lo show racconta la storia di un gruppo di giovani coinvolti in una grande profezia che coinvolge il Drago, un reincarnato campione della Luce che porterà alla presunta distruzione del mondo. L'universo di The Wheel of Time è straordinariamente vario e complicato, al pari di altri mondi fantasy come Le cronache di ghiaccio e del fuoco o Il Signore degli Anelli.

Sebbene non sia così noto come quelli appena citati, l'universo di The Wheel of Time è considerato da molti come un'opera letteraria fantasy seminale.



Nel frattempo potete vedere il primo teaser di The Wheel of Time, che arriverà su Amazon Prime Video.