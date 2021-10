The Wheel of Time, il trailer della serie Amazon è un'esperienza a 360°

La serie TV The Wheel of Time, tratta dall'omonima serie di romanzi di Robert Jordan, è in arrivo tra qualche settimana su Amazon Prime Video. E il trailer diffuso oggi è una vera e propria esperienza a 360 gradi: guardare per credere!

Proprio ieri vi avevamo anticipato che, insieme all'uscita delle nuove emoji Twitter dedicate, sarebbe arrivato presto il trailer di The Wheel of Time e finalmente ci siamo!

Amazon Prime Video ha pubblicato sul suo canale Youtube il trailer di The Wheel of Time, descrivendolo come un'esperienza a 360 gradi. Il motivo è presto spiegato: aprendo il video (che trovate a inizio pagina) troviamo davanti a noi uno schermo dove si susseguono le immagini del trailer, ma spostandoci con i cursori possiamo vedere che siamo circondati da una sorta di fumo bianco e di liquido scuro, in cui appaiono testi e figure che fanno riferimento alle frasi pronunciate dai protagonisti nel trailer.

The Wheel of Time è ambientata in un mondo fantastico in cui la magia è accessibile solo ad alcune donne, tra cui Moiraine Damordred, che appartiene alla potente organizzazione delle Aes Sedai. Moiraine giunge alla cittadina dei Fiumi Gemelli, dove recluta 5 ragazzi e 5 ragazze per iniziare un pericoloso viaggio, convinta che fra di loro si nasconda la reincarnazione del famigerato Drago Rinato.

L'attesissimo show debutterà su Amazon Prime Video dal 19 novembre e sappiamo già che ci sarà una seconda stagione: infatti, alla fine delle riprese del primo ciclo di episodi, Amazon ha deciso di rinnovare lo show per una stagione 2 di The Wheel of Time.