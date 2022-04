The White Darkness: Tom Hiddleston protagonista e produttore della nuova serie Apple

Dopo aver preso parte alla serie limitata The Essex Serpent, Tom Hiddleston rinnoverà la sua collaborazione con Apple in The White Darkness, nuova serie drammatica che lo vedrà sia protagonista che produttore esecutivo. Questa nuova serie limitata è tratta dal saggio omonimo di David Grann pubblicato nel 2018. Hiddleston sarà anche produttore.

Sviluppata dal creatore del successo recente di Apple Pachinko, Soo Hugh, e co-scritta da quest'ultima insieme al creatore di Strange Angel e sceneggiatore de Il Cigno Nero, Mark Heyman, il progetto si ispira alla vera vita di Henry Worsley.

Tom Hiddleston interpreta Henry, un padre e un marito devoto, un ex soldato, con un profondo onore e senso del sacrificio, ma inoltre anche profondamente ossessionato dall’avventura, che si manifesterà quando Henry deciderà di intraprendere una traversata dell’Antartide a piedi.

Come detto, prima di questa nuova collaborazione tra Hiddleston e Apple, vedremo l'attore impegnato nella serie limitata The Essex Serpent. Nel frattempo, Tom Hiddleston dovrebbe tornare nei panni di Loki nel prossimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che secondo le indiscrezioni recluterà per il grande schermo anche il Dio dell'inganno e altri personaggi della serie Loki, anche se la sua presenza non è stata ancora confermata ufficialmente.

Quello che invece è certo, è che rivedremo Hiddleston nella seconda stagione di Loki, ma ancora non abbiamo una data d'uscita ufficiale né un'indicazione su quando prenderanno il via le riprese dello show.

Questo è un periodo ricco di annunci per i prodotti Apple TV: nei giorni scorsi sono state annunciate Constellation con Noomi Rapace e Shrinking con Harrison Ford, che sancirà il debutto da protagonista sul picciolo schermo per l'attore di Indiana Jones.