The White Lotus 2: annunciata la data della première della serie HBO

Le riprese di The White Lotus 2 in Italia si sono concluse da poco e per la nuova stagione della serie targata Mike White, oltre a foto e trailer ufficiali, è giunto il momento della data d'uscita. Oramai è certo: domenica 30 ottobre alle 21.00, le nuove puntate debutteranno su HBO.

La prima stagione di The White Lotus ha riscosso immediatamente un grande successo, ottenendo ben 20 nomination agli Emmy in 13 categorie. Da queste 20 nomination 10 le vittorie conquistate, il massimo per qualsiasi programma di quest'anno.

Tra i vari premi spiccano quello per l'Outstanding Limited or Anthology Series e mentre la prima stagione si è svolta alle Hawaii, la seconda ha visto l' intera produzione spostarsi verso l'Italia e dividersi tra Roma e la Sicilia. La HBO aveva già rivelato che ottobre sarebbe stato il mese del ritorno di The White Lotus, ma ora conosciamo anche la data esatta: il 30.

Qualche cosina abbiamo potuto sbirciarla già nel teaser trailer pubblicato ad inizio settembre, ma l' apprezzatissima satira sociale svelerà tutto il suo potenziale nascosto solo alla fine di ottobre. Nel cast avremo, oltre alle presenze italiane di: Sabrina Impacciatore, Beatrice Grannò e Simona Tabasco, anche gli attori: Michael Imperioli (I Soprano), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), F. Murray Abraham (Mythic Quest, The Grand Budapest Hotel) e Adam DiMarco (The Magicians).