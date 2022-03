The White Lotus 2: annunciate le attrici italiane per i nuovi episodi della serie HBO!

HBO aveva già confermato qualche settimana che la seconda stagione di The White Lotus sarebbe stata ambientata in Italia, e adesso Sky ha annunciato ufficialmente i nuovi membri del cast 'azzurro' che si uniranno alla serie.

Si tratta di Sabrina Impacciatore (A casa tutti bene, 7 donne e un mistero) che vestirà i panni della manager del nuovo resort, Beatrice Grannò (Doc – Nelle tue mani, Security) e Simona Tabasco (Lacci, Doc – Nelle tue mani), che interpreteranno due ragazze del posto: le tre star italiane raggiungono sul set i membri del cast della serie HBO F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, la nuova protagonista Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe e Leo Woodall.

I nuovi episodi, che saranno disponibili su Sky e su NOW come quelli della prima stagione, racconteranno una settimana di vacanza di alcuni degli ospiti e dei dipendenti di un esclusivo resort italiano. Le riprese che sono in corso in queste settimane presso il Four Seasons Hotel – San Domenico Palace di Taormina e toccheranno diverse location in città e nei dintorni, in Sicilia e non solo.

Siete fan della prima stagione di The White Lotus? Quali sono le vostre aspettative per i nuovi episodi? Ditecelo nei commenti.