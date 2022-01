The White Lotus 2, Aubrey Plaza sarà protagonista della serie di Mike White

Prende sempre più forma il cast della seconda stagione della serie HBO The White Lotus , infatti Aubrey Plaza sarà protagonista dei nuovi episodi e interpreterà un personaggio regolare. Lo show cambierà anche ambientazione, i fan dovranno dire addio alle Hawaii e abbracciare una nuova location.

Plaza è il secondo membro confermato del cast della serie di satira sociale diretta, scritta e prodotta da Mike White, l’attrice si unisce al precedentemente annunciato Michael Imperioli. La prima stagione ha seguito i visitatori in vacanza al White Lotus, un esclusivo resort hawaiano. La seconda stagione tuttavia non sarà ambientata alle Hawaii ma in una nuova location e dovrebbe seguire un diverso gruppo di vacanzieri in un'altra proprietà di White Lotus.

L’attrice interpreterà Harper Spiller, una donna in vacanza con suo marito e i suoi amici. Tra i crediti di Plaza troviamo Legion e Criminal Minds, nel 2022 la vedremo nel film di Guy Ritchie, non perdetevi il trailer di Operation Fortune: Ruse De Guerre.



Imperioli vestirà invece i panni di Dominic Di Grasso, un uomo in viaggio con il padre anziano e il figlio neolaureato. Del cast originale, sembra che tornerà solo Jennifer Coolidge, ma ancora non c'è la conferma di HBO. La data di uscita della seconda stagione di The White Lotus non è ancora stata annunciata. Se siete curiosi intanto potete leggere le nostre prime impressioni su The White Lotus.