The White Lotus 2, cominciano i casting: Michael Imperioli sarà tra i protagonisti

Come ogni anno, nel 2021 HBO ci ha regalato grandi serie tv, dal thriller mystery con Kate Winslet Omicidio a Easttown alla nuova serie di Joss Whedon The Nevers, ma una delle sorprese più piacevoli è stata la dark comedy The White Lotus, la serie tv di Mike White, che ha appena trovato il suo primo interprete per la seconda stagione.

L'attore veterano del network, avendo già preso parte a una delle sue serie di punta, I Soprano, è infatti il primo membro del cast confermato per la già annunciata seconda stagione, che questa volta sarà ambientata non alle Hawaii come la precedente, ma in un altro resort di proprietà della White Lotus.

Imperioli sarà uno dei series regular e interpreterà Dominic Di Grasso "un uomo che viaggia assieme al padre anziano e al figlio appena laureato".

Del cast originale dello show si vocifera che possa tornare Jennifer Coolidge, che nella prima stagione interpretava la ricca e sola Tanya McQuoid.

La serie ideata, scritta, diretta e prodotta da Mike White (Enlightened - La Nuova Me, Year of the Dog) è una satira sociale composta da una prima stagione di sei episodi da circa un'ora. Al momento non sappiamo se per la nuova stagione verrà mantenuta la stessa struttura, ma è probabile che sia così, mentre non è ancora nota una possibile finestra di lancio.

Per quanto riguarda nuovi dettagli di casting relativi alla serie, è possibile che vengano annunciati altri interpreti nelle prossime settimane, perciò restate sintonizzati. Qui intanto potete trovare le nostre impressioni sulla prima stagione di The White Lotus.