The White Lotus 2: tutti invitati in Sicilia nel primo teaser trailer della nuova stagione

The White Lotus 2 è dietro l angolo e in attesa del debutto dei nuovi episodi della serie a partire dal prossimo ottobre, HBO ha pubblicato il teaser trailer di The White Lotus 2: Sicilia, che sposta l'azione in Italia.

L’apprezzatissima satira sociale firmata Mike White (Enlightened – La nuova me, School of Rock), la cui prima stagione è candidata a ben 13 premi Emmy, includerà nel cast dei prossimi episodi anche diverse star italiane, come Sabrina Impacciatore (A casa tutti bene, 7 donne e un mistero) nei panni della manager del nuovo resort, Beatrice Grannò (Doc – Nelle tue mani, Security) e Simona Tabasco (Lacci, Doc – Nelle tue mani) in quelli di due ragazze del posto. Oltre a loro, nel cast ci saranno anche F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe e Leo Woodall.

I nuovi episodi di The White Lotus, che saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW, racconteranno una settimana di vacanza di alcuni degli ospiti e dei dipendenti di un esclusivo resort italiano della stessa catena del titolo, con le riprese che hanno avuto luogo presso il Four Seasons Hotel – San Domenico Palace di Taormina.

Ricordiamo che i premi Emmy 2022 saranno assegnati il 13 settembre prossimo. In queste ore sono stati invece i Creative Arts Emmy Awards, uno dei quali è andato postumo a Chadwick Boseman per What If, la serie tv animata dei Marvel Studios per la quale l'attore di Black Panther era tornato a prestare la voce a T'Challa prima della sua tragica scomparsa.