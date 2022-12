The White Lotus 2, Jennifer Coolidge sulla parodia al SNL: 'Davvero bellissima'

Il successo di un determinato prodotto lo si può quantificare anche grazie al numero di parodie che nascono dopo di esso e di certo The White Lotus è tra le serie più chiacchierate e apprezzate del momento. L'ultima parodia è arrivata proprio dal Saturday Night Live, dove Chloe Fineman ha impersonato Jennifer Coolidge, che ha apprezzato molto.

I modi di fare e l'energia dell'attrice sono diventati così specifici da essere quasi immediatamente riconoscibili - cosa che il recente episodio natalizio del Saturday Night Live ha deciso di parodiare, attraverso uno sketch in cui Chloe Fineman, membro del cast, ha impersonato la Coolidge che reagiva a una serie di cose legate al Natale. In un post sul suo Instagram, la Coolidge ha postato la sua reazione allo sketch, ha lodato l'interpretazione della Fineman e ha fatto i suoi auguri ai nuovi membri del cast del Saturday Night Live.

"Wow! Un enorme grazie al Saturday Night Live!!! e alla brillante ed eccezionale imitatrice @ChloeIsCrazy con la sua esilarante imitazione!!! Inoltre, congratulazioni ai nuovi membri del cast!!! So quanto sia difficile entrare in quello show, ho provato a fare il culo per diventarlo, ma voi ce l'avete fatta!!! Che impresa! Buone vacanze a tutti voi!".

Il successo di The White Lotus è confermato anche dalla caldissima accoglienza ricevuta da Sabrina Impacciatore da Jimmy Kimmel, dove l'attrice italiana ha letteralmente conquistato il pubblico presente in studio.

In quasi 10 minuti di intervista, la Impacciatore ha raccontato quanto sia stata importante per lei la partecipazione ad uno show statunitense, dopo anni di gavetta e lavori italiani: ''Per me essere qui è un sogno che si realizza'', ha detto tremante dall'emozione, per poi continuare: ''Sul mio diario scrissi: un giorno sarò un'attrice e la mia vita sarà un film! Ed è successo, anche se delle volte somiglia più ad un horror''.

L'intervista, riempita dalle molte risate genuine del pubblico, è poi continuata con un riferimento al finale scioccante di The White Lotus 2 - su cui ha detto la sua anche lo showrunner della serie - che l'attrice ha guardato in compagnia di qualche amico, in un party organizzato ad hoc per l'occasione e con una torta...alquanto particolare.