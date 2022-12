The White Lotus 2 macina record: il penultimo episodio fa record di ascolti su HBO Max!

The White Lotus 2 batte se stessa. La penultima puntata delle serie di Mike White ha superato ogni record di ascolti, sorpassando gli episodi andati già in onda della serie, sia su HBO Max che sulle reti tradizionali. Un record che continua a confermare il successo sempre più dilagante della serie.

Pare che l'episodio abbia collezionato un incredibile +23% rispetto al record stabilito dalla puntata precedente. Il mistero, una volta ambientato alle Hawaii, si è spostato in Sicilia ma ciò non cambia l'eccellente riuscita del prodotto. Nonostante in molti non si aspettassero un successo di questo tipo, già la prima stagione si era rivelata essere un trionfo di pubblico e critica conquistando tantissimi riconoscimenti.

Mentre si continua a parlare dell'uscita di The White Lotus 2 in Italia, la serie macina traguardi. In vista del finale di stagione l'aumento di spettatori dalla premiere è stato di circa del +85% partendo da una base di 1,5 milioni e arrivando a 2,8 milioni nella penultima puntata. L'ambientazione siciliana ha dato modo a diversi volti del cinema italiano di unirsi al cast della serie. Tra i tanti troviamo Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco.

Jennifer Coolidge ha svelato di volere un cameo di Meghan Markle in The White Lotus dopo aver scoperto della grande passione dei Duchi del Sussex per la serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!