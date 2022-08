The White Lotus 2, ecco quando uscirà la seconda stagione!

Secondo Variety, HBO ha finalmente ufficializzato la data d'uscita dell'attesissima seconda stagione della serie The White Lotus, con il ritorno del personaggio interpretato da Jennifer Coolidge nella prima stagione. La dark comedy, creata e sceneggiata da Mike White, è pronta a tornare molto presto con nuove avventure.

La seconda stagione di The White Lotus arriverà ad ottobre e si svolgerà in una nuova location e introdurrà un gruppo totalmente nuovo di personaggi. La serie seguirà un diverso gruppo di vacanzieri che si dirigono verso un'altra proprietà di White Lotus e si stabiliscono fra gli abitanti. Jennifer Coolidge tornerà nei panni di Tanya McQuoid mentre anche diverse attrici italiane parteciperanno a The White Lotus 2.



The White Lotus 2 si svolgerà in Sicilia e comprende un cast rinnovato con Michael Imperioli, Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Tom Hollander e la new entry Leo Woodall. Un cast praticamente ribaltato rispetto alla prima stagione, che comprendeva Murray Bartlett, Alexandra Daddario, Steve Zahn e Molly Shannon.

La serie è una delle più apprezzate fra gli ultimi show targati HBO e i fan attendono con grande trepidazione i nuovi episodi per scoprire in quale direzione si muoverà la trama di The White Lotus. Jennifer Coolidge ha dichiarato il suo entusiasmo perché Tanya è un ruolo che rompe gli stereotipi rispetto ad altri personaggi del passato.